Pesquisadores alertam para descontrole da transmissão do coronavírus em Alagoas

O Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), alerta para um descontrole da transmissão do coronavírus no estado. O relatório divulgado nesta quarta-feira (17) considera dados da 6ª semana epidemiológica (SE) de 2021, de 7 a 13 de fevereiro.

As incidências de casos e óbitos na 6ª SE foram praticamente iguais às registradas na semana anterior, quando já se percebia indícios do descontrole na transmissão.

Outro fator que demonstra esse agravamento é a taxa de ocupação das UTIs em todo o estado. Mesmo com a ampliação de leitos entre novembro de 2020 e fevereiro deste ano, a ocupação neste período passou de 37% para 63%.

Considerando apenas o interior, a situação é ainda mais grave. Eram 76% de ocupação na segunda (15), taxa superior à margem de segurança recomendada por especialistas, que é de 70%.

O destaque negativo vai para o Sertão, que média de 76% dos leitos de UTI ocupados. Somente em Santana do Ipanema, a taxa de ocupação é de 90%. Penedo e Porto Calvo são os únicos municípios do interior com leitos de UTI para Covid-19 que não estão acima do limite de segurança, com 29% e 60% de ocupação, respectivamente.

Fonte: G1/AL