Pesquisadores veem forte avanço de casos da Covid-19 em Alagoas

Alagoas apresenta sinais de descontrole da transmissão do novo coronavírus, que pode causar aumento de novos casos e mortes por Covid-19 em todo o estado. A informação é do relatório do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), divulgado nesta segunda-feira (30). Apesar na alta nos casos, o número de óbitos continua em queda.

Na 48ª Semana Epidemiológica, de 22 a 28 de novembro, foram registrados 1.254 casos da doença, o que representa um aumento de 43% em relação à semana anterior.

“[Os dados] demonstram o forte avanço dos casos registrados ao longo da 48ª semana epidemiológica (SE) em Alagoas, confirmando a tendência de alta desenhada nas últimas semanas”, diz trecho do relatório.

O coordenador do Observatório, Gabriel Bádue, destacou a preocupação dos pesquisadores em relação a Maceió, especificamente.

“O aumento de 43% no número de novos casos no estado na 48ª Semana Epidemiológica é liderado por Maceió, que registrou um aumento de 54% neste mesmo período”, afirma o pesquisador.

A alta em Maceió é resultado dos 477 casos registrados na última semana.

“Nossa maior preocupação é que esses aumentos sejam o início de uma segunda onda”, disse Bádue.

Mortes em queda

Em relação aos óbitos, o estado continua em tendência de queda. Foram 20 mortes por Covid-19 na última semana. Mas esses números sofrem altas e baixas, dependendo da região analisada.

Somente a capital está há sete semanas sem redução e nem aumento no número de óbitos.

Sinais de descontrole da transmissão

Os membros do Observatório alertam para mais indicadores que evidenciam o descontrole da transmissão do novo coronavírus em Alagoas. Os critérios são estabelecidos pelo Subcomitê de Epidemiologia ligado ao Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

Um dos indícios é o crescimento da incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave nas últimas semanas em Alagoas. Outra evidência é a evolução do Número Reprodutivo Efetivo (𝑅𝑡). Quando o 𝑅𝑡 é maior que um, indica aumento na transmissão. No dia 29 de novembro, o 𝑅𝑡 no estado era de 1,22. A média móvel era de 1,09 na comparação com os 14 dias anteriores.

Redução de leitos de Covid-19

Mesmo depois que o Estado desativou leitos exclusivos para pacientes com confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus, não houve aumento significativo na ocupação na última semana, de acordo com o relatório do Observatório.

Casos suspeitos sobem novamente

O número de casos suspeitos voltou a subir: foram registrados 2.536 casos à espera de resultado de exames laboratoriais no boletim epidemiológico do dia 29 de novembro. Nesta segunda (30), os casos suspeitos subiram para 2.695.

