Pessoal da saúde recebe segunda dose da vacina contra Covid-19 em Penedo

Trabalhadores da área de saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac em Penedo têm a segunda aplicação do imunizante contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira, 11.

Essa etapa do enfrentamento ao coronavírus atenderá, até o próximo dia 18, os primeiros 757 profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia ou trabalham em locais com maior risco de contágio, as unidades de saúde.

Grupos prioritários para vacinação contra Covid-19

A segunda dose começa a ser aplicada nas equipes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade de Referência em Síndromes Gripais, Central de Vacinação, maternidade e hospital regional da Santa Casa de Penedo. Confira no cronograma abaixo:

A campanha de vacinação iniciado em 21 de janeiro na cidade polo do Baixo São Francisco também avança para nova faixa etária de idoso, pessoal da Atenção Primária e setores especializados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Pessoas idosas com 83 e 84 anos já podem se dirigir até a Central de Vacinação que funciona na Escola Estadual Ernani Méro, portando documentos pessoais. A assistência proporcionada pela SEMS funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19 horas.

A partir da próxima semana, a SEMS levará o serviço para idosos acamados ou domiciliados, pessoas impossibilitadas de se locomover e que serão vacinadas no respectivo domicílio, assistência estendida à zona rural

O trabalho que depende da disponibilidade de doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca para atender os públicos prioritários, previstos pelo Ministério da Saúde, também está sendo estendido para o pessoal dos postos de saúde e dos serviços especializados, como por exemplo CAPS e CEO (Centro Especializado em Odontologia).

por Fernando Vinícius – Decom PMP