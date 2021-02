Petrobrás anuncia novo reajuste no preço dos combustíveis

A Petrobrás anunciou nesta quinta-feira, 18, mais um reajuste dos preços da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias, que ficarão R$ 0,23 e R$ 0,34 mais caros a partir de sexta-feira, 19. Com mais esse reajuste, o litro da gasolina passará a custar R$ 2,48 e o do diesel, R$ 2,58.

Em comunicado, a empresa enfatizou que mantém os seus preços alinhados aos do mercado internacional, o que, segundo a estatal, “é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”. A companhia diz ainda que, em 2020, reduziu os preços em suas refinarias ao acompanhar as oscilações externas.

No último mês, a Petrobrás foi criticada pelos caminhoneiros por supostamente reajustar demais o preço do diesel. Ao mesmo tempo, um grupo de importadores reclama que a empresa está vendendo gasolina e diesel a preços muito baixos se comparados aos do mercado internacional, o que estaria comprometendo a concorrência.

A estatal, no comunicado desta quinta, mais uma vez enfatiza seus argumentos de que mantém a política de paridade internacional, o que permitiria a competição no comércio interno. Além disso, reafirma que o preço nas suas refinarias não é o único componente na formação do valor pago pelos consumidores na bomba.

“Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis”, afirma.

Fonte: Terra