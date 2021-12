PF deflagra operação contra grupo especializado em golpe financeiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) uma operação para combater uma organização criminosa especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional com atuação na cidade de Delmiro Gouveia, interior de Alagoas.

A operação, intitulada de Pasto de Papel, cumpre dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 11ª Vara Federal de Alagoas.

De acordo com as investigações, o grupo alvo simulava contratos de promessa de compra, venda e comodato para sugerir titularidade de uma propriedade rural e assim cometer as fraudes. O grupo também fraudava pedidos de financiamento para obter a liberação de recursos.

A Polícia Federal estima que o valor total dos contratos investigados aproxima-se de R$ 1,5 milhão.

Fonte: G1/AL