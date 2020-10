Plano de volta às aulas presenciais em AL ainda não está definido

O Governo do Estado ainda não apresentou o plano para retomada gradativa das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino, suspensas desde março por causa da pandemia do coronavírus. A expectativa era de que isso fosse feito até a quarta-feira (30), conforme anunciou o governador Renan Filho em sua última entrevista coletiva à imprensa.

Durante a explicação da mudança do estado para a Fase Azul do Distanciamento Social Controlado, o governador afirmou que a retomada estava sendo discutida e que um plano seria apresentado até o final de setembro para começar a retomada por cursos profissionalizantes, cursinhos pré-vestibular, ensino superior e cursos específicos, de línguas ou matérias pontuais que tenham um número menor de alunos.

O G1 entrou em contado com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e foi informado de que não há nenhuma novidade e que o plano de volta às aulas presencias segue em discussão.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que existe um grupo de trabalho no governo que reúne Gabinete do Governador, Gabinete Civil, Seduc, Sesau e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas (Sedetur) sobre as definições das próximas etapas do distanciamento social controlado, mas que não é a Sesau quem define ou coordena o avanço nem as permissões.

A suspensão das aulas presenciais foi determinada pelo governo de Alagoas como forma de evitar o contágio pelo coronavírus entre alunos e professores. Em Maceió, as aulas foram suspensas quando Alagoas tinha 1 caso confirmado e 16 casos suspeitos, no mesmo dia a Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia.

Seguindo a mesma recomendação as escolas privadas anteciparam o recesso escolar do meio do ano para março e desde então, mais de 300 escolas da capital estão sem aulas segundo o Sindicato das Escolas Particulares.

O governador Renan Filho afirmou que a discussão para retomada das aulas levaria em consideração também o plano de segurança apresentado pelas escolas particulares.

