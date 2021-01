Plano estadual de vacinação contra a Covid-19 prevê imunização de 723.363 em 3 fases

O governo de Alagoas informou, nesta terça-feira (19), que o plano estadual de vacinação contra a Covid-19 prevê a imunização de cerca de 723.363 alagoanos.

Alagoas recebeu a primeira remessa com 87.760 doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Como são necessárias duas doses para cada pessoa no intervalo de duas a três semanas, somente 43.880 pessoas serão imunizadas nesse primeiro momento.

A primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Alagoas foi a assistente social Maria Antônia de Lima, de 50 anos, que trabalha no Hospital da Mulher, em Maceió.

O plano foi elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que se baseou no Plano Nacional de Imunização, publicado pelo Ministério da Saúde no dia 16 de dezembro de 2020, e está dividido em 3 fases:

Fase 1

Início no dia 19 de janeiro – 85.991 trabalhadores da saúde, 7.599 indígenas e 1.246 idosos com 60 anos ou mais que residem em albergues e asilos de Maceió e do interior.

Fase 2

Sem data definida para início (depende do envio de novas doses) – 284.437 idosos entre 60 e 74 e 98.699 idosos com 75 anos ou mais

Fase 3

Sem data definida para início (depende do envio de novas doses) – 245.421 pessoas com comorbidades [diabetes mellitus, hipertensão grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), doentes renais crônicos, cardiovasculares e cerebrovasculares, transplantados de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade grave]

Segundo o governo de Alagoas, serão vacinados inicialmente todos os profissionais de saúde que trabalham no Hospital da Mulher (HM), Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital de Emergência do Agreste (HEA), Hospital Escola Helvio Auto (HEHA) e Hospital Regional do Norte (HRN).

Também serão contemplados os trabalhadores da saúde do Hospital Regional da Mata (HRM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polo de Atendimento Regional da Covid-19 de Campo Alegre, Centrais de Triagem de Maceió e Arapiraca, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital e do interior, Hospital Drº Ib Gatto Falcão, Enfermaria e UTI Covid-19 da Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) e Programa Nacional de Imunização (PNI) Estadual e de Maceió.

A Sesau dividiu 21.510 doses entre os 102 municípios alagoanos. Essas doses são profissionais de saúde que atendem pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Fonte: G1/AL