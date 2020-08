PM/AL convoca 14 aprovados de concurso de 2006 para curso de formação

Após 14 anos de espera, 14 aprovados no concurso para soldado combatente da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) finalmente conseguiram ser convocados. O chamamento para o Curso de Formação de Praças da PM foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (3). O certame foi alvo de diversas ações na justiça pela demora nas convocações.

Os 14 convocados devem imprimir o formulário disponível no site da Polícia Militar. No mesmo endereço, é possível conferir a lista de convocados. Os mesmos devem comparecer à Diretoria de Pessoal da corporação, no Quartel Geral da PM, no Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, Quadra 8, no bairro do Tabuleiro do Martins.

A entrega da documentação deve ser feita até o dia 03 de setembro, entre 8h e 11h. Os convocados devem portar o formulário disponibilizado, documento de identidade com foto, reservista ou dispensa de incorporação, certidão de conclusão do ensino médio autenticada, habilitação categoria B (cópia autenticada) e comprovante de residência atualizado.

Em meados do ano passado, foram convocados 300 dos aprovados. Uma ação na justiça, que foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), obriga o governo a convocar os aprovados. Não foi informado pela PMAL se os 14 convocados nessa segunda (3) eram os últimos restantes, ou se ainda há aprovados para serem incorporados.

A decisão da justiça determinava que as convocações fossem feitas em ordem de classificação no concurso.

Fonte: com Assessoria