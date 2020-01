PM-AL convoca 290 candidatos da reserva técnica

A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (17), mais uma convocação dos aprovados da reserva técnica do Cargo de Soldado Combatente.

Confira a lista dos 290 convocados entre as páginas 18 e 27 do DOE

De acordo com a publicação, os convocados devem se apresentar para confirmar a matrícula no curso de Formação de Praças na segunda-feira (20), às 7h, Centro de Formação de Praças, que fica na Av. Siqueira Campos, no Trapiche da Barra, em Maceió.

Na ocasião, os convocados devem apresentar os seguintes documentos:

* Documento de identidade oficial com foto;

* Certificado de Reservista Militar ou de Dispensa de Incorporação original para os candidatos do sexo masculino;

* Certidão de conclusão do ensino médio ou equivalente, devidamente registrada e reconhecida pela Secretaria de Educação ou outro órgão competente, por cópia autenticada

* Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B, por cópia autenticada, por ser condição exigida no ato da investidura no cargo;

* Cópia do comprovante de residência atualizado;

* Formulário de Matrícula.

Fonte: G1/AL