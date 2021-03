Policiais militares foram acionados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo, onde uma criança deu em entrada já em óbito por afogamento, nesse sábado (06).

De acordo com informações repassadas à polícia, o caso teria ocorrido na fazenda Sobrado, no Povoado Perucaba, na zona rural do município de Igreja Nova.

Os policias levaram os acompanhantes da criança até a Delegacia de São Miguel dos Campos. Ainda não há informações sobre o laudo da causa morte.

Fonte: 7Segundos