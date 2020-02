PM é afastado após agredir grávida no interior de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo uma grávida durante uma abordagem nesta terça-feira (4), no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelos PMs, a mulher de 23 anos foi rendida após intervir em uma abordagem que flagrou um adolescente com porções de maconha. Após ser detida, ela foi levada para o hospital. Os dois policiais que estavam na ocorrência foram afastados das ruas para a investigação do caso, segundo a PM.

Nas imagens, é possível ver o policial rendendo a mulher, que está deitada no chão. Ele pressiona a barriga dela com um dos joelhos e a agride com tapas no rosto.

Ainda é possível ver que moradores que presenciam a agressão pedem para o policial parar, dizendo que a mulher está grávida. Em seguida, ele diz que ela está presa e as testemunhas voltam a pedir para ele parar de pisar na barriga dela.

Em outro trecho do vídeo, é possível escutar a mulher gritando para as pessoas chamarem a avó, pois o policial estava causando ferimentos a ela e a filha.

A mulher ainda tenta argumentar dizendo que não está resistindo à prisão e, sim, às agressões cometidas pelo policial.

Caso

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais alegaram que faziam patrulhamento de rotina pelo bairro quando viram um adolescente entregando um objeto para um homem e decidiram abordá-los. Durante revista, porções de maconha foram encontradas com o adolescente.

Enquanto os policiais questionavam o adolescente, a mulher grávida teria ofendido os policiais com xingamentos, motivo pelo qual os policiais decidiram abordá-la.

Ao se aproximar, ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria agredido um dos policiais. Eles informaram, segundo o registro, que houve necessidade do uso de técnicas e força para jogá-la ao solo e imobilizá-la. Uma testemunha teria presenciado a agressão feita pela mulher.

Outras viaturas foram chamadas a compareceram para dar apoio. Após a mulher ser algemada, ela disse que estava grávida de 22 semanas e, por isso, os policiais a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, ela foi para o Hospital da Criança e da Maternidade (HCM), onde passou por exames. Ela deve receber alta hospitalar ainda nesta terça-feira.

O caso foi registrado como desacato e resistência. Em nota, a PM confirmou que uma equipe foi acionada para atender ocorrência de tráfico de entorpecentes e que houve resistência e desobediência.

O Comando do 17º Batalhão informou que já foram tomadas providências para o devido registro dos fatos que serão devidamente apurados, através do procedimento legal adequado. Os dois policiais que estavam na abordagem foram afastados das ruas para a investigação do caso.

Ainda em nota, a PM afirma que é de interesse a correta apuração de qualquer fato relativo aos procedimentos realizados.

O governador João Doria (PSDB) publicou uma nota nas redes sociais afirmando que recomendou o imediato afastamento do policial militar flagrado durante abordagem a uma mulher grávida.

Fonte: G1