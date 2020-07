PM encontra corpo enterrado em cova rasa no Pilar

A Polícia Militar localizou dois homens suspeitos de um assassinato no município de Pilar, em Alagoas. Eles foram levados para a Central de Flagrantes em Maceió, onde confessaram o crime e informaram onde haviam enterrado a vítima. Contudo, após o depoimento, eles foram autuados e liberados. A informação foi divulgada neste domingo (12).

O relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp) informa que a descoberta aconteceu no sábado (11) e, de acordo com as investigações preliminares, o crime tinha sido cometido 3 dias antes, portanto, depois do prazo legal para prisão em flagrante.

A vítima não era do sexo masculino, mas não tinha sido identificada até esta manhã. Em depoimento, os homens que confessaram o assassinato disseram que o fizeram para roubar uma motocicleta. Eles vão responder em liberdade pelo crime de latrocínio.

A abordagem aos suspeitos foi feita por policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento de Guarda (BPGd). Após ser indicado o local onde o corpo estava enterrado, os policiais o encontraram parcialmente descoberto, em uma cova rasa em um canavial.

A polícia fez o isolamento do local e acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do cadáver. Também foram acionados o Institutp de Criminalística (IC), o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital (DHPP).

A perícia apontou que a vítima foi morta por arma de fogo, mas não foi possível precisar em um primeiro momento a quantidade de disparos.

