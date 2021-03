PM encontra droga em fundo falso de residência em Arapiraca

Militares do 3º Batalhão apreenderam, na manhã deste sábado (6), 23kg de maconha em uma casa abandonada no bairro Manoel Teles, em Arapiraca. O material foi encontrado em um dos cômodos do imóvel. Ninguém foi preso.

Os policiais receberam uma denúncia anônima informando que a droga estaria sendo guardada na residência. Ao chegar no local, eles fizeram uma varredura e encontraram um fundo falso em um dos quartos onde a droga estava escondida.

O material foi recolhido e conduzido até a Central de Polícia onde foi feito o auto de exibição e apreensão da droga.

Fonte: G1/AL