PM prende 20 pessoas acusadas de tráfico de drogas em Penedo

Duas operações conjuntas entre as Polícias Civil e Militar foram deflagradas nesta quarta-feira (29), no município de Penedo, na região do Baixo São Francisco de Alagoas e em Maceió. Estão sendo cumpridos 49 mandados, sendo 30 de prisão e 19 de busca e apreensão. Vinte duas pessoas foram presas, sendo 20 em Penedo, uma em Maceió e uma no Paraná.

As operações, coordenadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), foram denominadas “Quebra Cabeça” e “Lupanar” e combatem duas organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas.

A operação Quebra Cabeça cumpre 15 mandados de prisão e oito de busca e apreensão em Penedo, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Segundo a SSP, a ação é fruto de um trabalho investigativo realizado pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), da Polícia Civil, em parceria com o 11º Batalhão da Polícia Militar.

A organização criminosa alvo da operação atua no tráfico de drogas na parte baixa da cidade. As investigações apontaram que os criminosos também têm ligações com pessoas de Minas Gerais e Paraná.

A operação ganhou o nome de Quebra Cabeça porque, segundo as investigações, a organização realizou diversos atos criminosos, formando um verdadeiro emaranhado. Diversos integrantes do grupo possuem antecedentes criminais e ligação com o tráfico de drogas.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Barro Vermelho, Santa Cecília, Matadouro, Vila Izabel e Cacimbinhas. Em Minas Gerais, um mandado foi cumprido no município de Andradas, e outro no Paraná.

Já a operação Lupanar cumpre 15 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão em Maceió, que resultam de uma investigação realizada pela DEIC em parceria com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Todos os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

Durante as investigações, ficou constatado que o grupo criminoso alvo desta operação atuava na região central de Penedo e que um de seus integrantes mora em Maceió, no bairro do Bom Parto, onde armazenava a droga que seria comercializada no município do Baixo São Francisco.

A operação ganhou o nome de “Lupanar” por causa da área de atuação do grupo investigado, que realizava suas atividades criminosas em um local de prostíbulo da cidade. A ação contou com apoio da Força Tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CGCCO/DIOP/SEOPI/MJSP) em Alagoas.

As duas operações são coordenadas pelo secretário da Segurança Pública Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, pelo delegado Gustavo Xavier, diretor da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), pelo delegado regional de Penedo, Fernando Lustosa, pelo comandante do Policiamento do Interior (CPI), tenente-coronel Moura, pelo comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Coutinho, e pelo comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), tenente-coronel César Monte.

