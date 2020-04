PM registra 26 casos de descumprimento ao decreto de emergência

A Polícia Militar de Alagoas constatou 26 casos referentes ao não cumprimento do Decreto de Situação de Emergência do Governo, que visa reduzir o contágio por Covid-19. As equipes chegaram aos casos a partir de denúncias feitas pela população para o telefone 190 e os atendimentos foram realizados entre as 07h do domingo (12) e as 07h desta segunda-feira (13).

Ao todo, 721 militares, divididos em 238 viaturas, atuaram realizando o polciamento ostensivo e fiscalizando a Região Metropolitana. Como resultado 15 bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres foram flagrados funcionando de forma irregular o mesmo ocorreu com dois locais do tipo templos, igrejas e demais instituições religiosas.

A PM também contabilizou a atuação irregular de duas lojas e de duas academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares e dois registros de qualquer atividade de comércio nas praias, lagoas, rios e piscinas públicas ou outros locais.

Denúncias

A população tem cumprido um papel importante nesta luta, seja ficando em casa ou denunciando por meio dos telefones 190 e 181.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) salienta que o número 190 é indicado para que as pessoas o utilizem em situações de flagrante, como, por exemplo, um estabelecimento comercial não listado na portaria como serviço essencial e que está atendendo o público normalmente. Já o Disque-denúncia, o 181, é mais indicado para receber denúncias de ações que foram divulgadas para ocorrer, como um show.

Fonte: Agência Alagoas