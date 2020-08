Polícia apreende 15 kg de maconha dentro de geladeira no Tabuleiro

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BBTran) apreendeu 15 kg de maconha dentro de uma geladeira, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (19).

De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento no conjunto Cleto Marques Luz quando percebeu dois homens com uma atitude suspeita. No momento da abordagem, os suspeitos fugiram.

No local, foi encontrada uma geladeira com maconha em tabletes e uma balança de precisão. A droga foi encaminhada para Central de Flagrantes I.

Fonte: G1/AL