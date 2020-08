Polícia apreende arma e drogas no bairro de Santa Luzia em Penedo

Foi por volta das 23h30 deste sábado, 01 de agosto, que policiais da Rocam, pertencente ao 11º BPM, receberam uma denúncia anônima que na Rua Alto São João, por trás da Phil’Harmônica, havia um indivíduo portando uma arma e ameaçando as pessoas, e que estaria na porta da sua casa utilizando drogas.

Prontamente os militares do 11º BPM se deslocaram até o local e realizaram abordagens em alguns indivíduos na porta de uma residência denunciada, foi quando perceberam que um elemento, ao avistar a viatura, adentrou na residência. Os policiais, após autorização da proprietária da casa, de imediato conseguiram abordar saindo do quarto, e ao verificar o ambiente, foi encontrado um arma no banheiro do quarto. Após busca minuciosa, foi encontrada também uma pequena quantidade de entorpecentes na porta da residência e dentro do recinto.

Materiais apreendidos:

01 revólver calibre 38

06 munições intactas

9 miligramas de maconha

1 miligrama de cocaína

R$ 4.756,00

1 celular Samsung A20

O homem com as iniciais B.L.S., 32 anos, foi autuado por posse irregular de arma de Fogo de uso permitido e consumo pessoal de drogas.

A ação contou com apoio do PELOPES e policiais da Força Tarefa.

com informações do 11º BPM