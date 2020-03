Polícia apreende quantidade de cocaína avaliada em R$ 75 mil

Neste sábado (28), policiais militares prenderam um homem e apreendera uma quantidade de drogas no bairro Olho d’Água dos Cazuzinhas, em Arapiraca. A polícia chegou até o suspeito, que não teve nome divulgado, durante rondas pela cidades.

Foram apreendidos 500 gramas de cocaína pura, R$ 200 reais em espécie, um automóvel Gol de cor prata e um smartphone foram apreendidos. Só a droga, está estimada (inicialmente) ao equivalente a R$ 75 mil reais.

A equipe seguia em rondas quando avistou um indivíduo conduzindo o veículo em atitude suspeita, e realizou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, porém, ao realizar uma revista no interior do veiculo, foi encontrada uma barra de cocaína, que estava escondida num travesseiro juntamente com uma carteira contendo cédulas.

O indivíduo foi encaminhando à Central de Polícia (4ª DRP) junto com o material apreendido, onde foi autuado pelo crime de Tráfico de drogas.

Com informações do NN1.com