Polícia Civil alerta para golpe do falso anúncio de aluguel de imóveis

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Inteligência (NI), divulgou nesta terça-feira (6) um alerta sobre um golpe que vem sendo aplicado na internet envolvendo aluguéis de imóveis em Alagoas. De acordo com a polícia, o estelionatário coloca um anúncio com uma foto do imóvel no site, com preço abaixo do praticado pelo mercado, e pede uma antecipação de 50% do valor do aluguel.

Depois de colocar o anúncio no site, o estelionatário faz contato com um corretor de imóveis para localizar interessados no imóvel. Quando o negócio é fechado, o golpista some com a antecipação pedida no anúncio, lesando tanto a pessoa que pretendia alugar o imóvel como o corretor que serviu de intermediário do negócio.

Segundo o delegado Fabrício Nascimento, do 18º Distrito Policial da Barra de São Miguel, a delegacia tem sido procurada por dezenas de pessoas vítimas do golpe para o registro de Boletins de Ocorrência (Bos).

Polícia dá dicas para se proteger do golpe

Desconfiar de aluguéis com valor muito abaixo do que realmente valem

Confirmar a veracidade da existência do imóvel no local informado

Se possível, vá ou mande alguém ir até o local para que tenha contato direto com o proprietário, evitando fazê-lo através de redes sociais ou aplicativos de mensagens

Se for alugar através de corretoras ou sites, procure aqueles que possuem garantias e proteção para pagamentos, redobre o cuidado com sites de classificados em que não há intermediação da empresa

Entre em contato com o anunciante, de preferência pessoalmente ou por telefones, e busque extrair o máximo de informações possíveis para posterior checagem

Não efetue pagamento antecipado sem se certificar que o imóvel existe e que tratou diretamente com o proprietário. Na dúvida, não feche negócio

Quanto aos corretores, antes de anunciar algum imóvel, vá pessoalmente ao local e mantenha contato pessoal com o proprietário. Apenas dessa forma terá certeza que está tratando com o legítimo proprietário do bem

Em caso de dúvidas, ou sendo lesado, procure a Delegacia de Polícia para que sejam tomadas todas as providências cabíveis

O delegado Fabrício Nascimento disse ainda que os proprietários que verificarem a duplicidade de seus anúncios em sites de classificados sem sua autorização, denunciem e procurem a delegacia. “O 18º DP segue investigando estes crimes e em breve deverá identificar e responsabilizar o(s) autor(es)”.

Fonte: G1/AL