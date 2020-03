Polícia Civil de Alagoas faz mudanças no comando de delegacias

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6) trouxe uma lista com a troca no comando de delegacias da Polícia Civil de Alagoas.

A maioria dos delegados foi exonerada de cargos de chefias e remanejada para novas funções. Somente os delegados Fábio Costa e Thiago Prado foram desligados do comando da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), mas não foram designados para ocupar novas chefias.

Por meio de nota assinada pela Delegacia Geral, a Polícia Civil informou que as mudanças de delegados ocorridas na diretoria, nas delegacias regionais e em outras unidades da instituição são mudanças de rotina, fato comum que acontece vez por outra em órgãos da área da Segurança Pública.

Confira as mudanças:

Fábio Costa foi exonerado do cargo de gerente de Recursos Especiais (tem como unidades subordinas a DEIC, o Tigre). Não foi remanejado para novo cargo

Gustavo Henrique assume como gerente de Recursos Especiais

Gustavo Henrique assume como gerente de Recursos Especiais Thiago Prado foi exonerado do cargo de assessor técnico da Seção Antissequestro e Crimes Cibernéticos. Não foi remanejado para novo cargo

José Carlos André assume como assessor técnico da Seção Antissequestro e Crimes Cibernéticos

José Carlos André assume como assessor técnico da Seção Antissequestro e Crimes Cibernéticos Ana Luiza Nogueira foi exonerada do cargo de gerente de Polícia Judiciária da Região 1 (responsável pelas delegacias de Maceió e Grande Maceió) e assume como gerente de Estatística e Informática (responsável pelo setor de informática, armas, etc).

Barbara Arraes foi exonerada do cargo de gerente de Estatística e Informática assume como gerente de Polícia Judiciária da Região 1

Carlos Alberto Rocha Fernandes Reis foi exonerado do cargo de de gerente de Polícia Judiciária da Região 2 (responsável pelas delegacias da Zona da Mata e Litoral Norte) e assume como gerente de Polícia Judiciária da Região 4 (responsável pelas delegacias do Sertão).

Cícero Lima foi exonerado do cargo de gerente de Polícia Judiciária da Região 4 e assume como gerente de Polícia Judiciária da Região 2

Valter do Nascimento Rocha foi exonerado do cargo de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de União dos Palmares e assume como assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Novo Lino

Antonio Nunes Cabral Junior foi exonerado do cargo de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Novo Lino e assume como assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de União dos Palmares

João Marcello foi exonerado do cargo de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de São Miguel dos Campos e assume como assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Penedo

Gustavo Xavier foi exonerado do cargo de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Penedo e assume como assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de São Miguel dos Campos

Rodrigo Rocha Cavalcanti foi exonerado do cargo de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Delmiro Gouveia e assume como assessor técnico de Polícia de Santana do Ipanema

Hugo Leonardo foi exonerado do cargo de de assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Santana do Ipanema e assume como assessor técnico da Delegacia Regional de Polícia de Delmiro Gouveia

Fonte: G1/AL