Polícia Civil prende suspeito de fraudar concurso da Polícia Militar de Alagoas

A Polícia Civil prendeu um suspeito de fraudar o concurso da Polícia Militar de Alagoas. A prisão foi realizada na noite dessa quarta-feira (15), após mandado de prisão preventiva expedido pela 17ª Vara Criminal. O certame está suspenso para apuração de denúncias de fraude.

Mais de 67 mil pessoas se inscreveram no concurso, que ofertou 1.000 vagas para soldado e 60 vagas para aspirante a oficial.

O coordenador da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), delegado Gustavo Xavier, disse que o suspeito preso preventivamente é o mesmo homem que sequer concluiu o ensino fundamental, mas foi aprovado na primeira etapa do concurso, que segundo o edital, exige ensino médio completo dos candidatos.

“Como sabem, as investigações sobre a fraude do concurso da PM ainda estão em andamento. Ontem, prendemos preventivamente o suposto fraudador do concurso que foi conduzido na última sexta, dia 10, em razão de estar comemorando a aprovação de forma desordeira, além de ter desacatado os PMs que o abordaram. Na ocasião, foi lavrado apenas um TCO. A prisão foi decretada pela 17 Vara Criminal, em virtude de ter praticado os crimes de fraude a concurso público, bem como de organização criminosa”, disse o delegado.

O coordenador da DEIC disse, na última segunda-feira (13), que três celulares e uma prova do concurso foram apreendidos com o suspeito, e que o homem também tem passagens pela polícia.

“Nós tivemos informações, inclusive constatadas pelo núcleo de inteligência da Deic, de que ele teria passagem pela polícia por receptação, porte ilegal de arma de fogo, bem como resistência”, disse Gustavo Xavier.

As provas do concurso da PM-AL foram aplicadas no dia 15 de agosto nos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. O resultado dessa primeira etapa foi divulgado em 10 de setembro. No mesmo dia, surgiram denúncias de que candidatos da lista de aprovados cometeram fraudes.

O advogado José da Silva Moura Neto moveu uma ação coletiva para que o concurso fosse anulado. A Justiça acatou o pedido, suspendendo o concurso nessa quarta (15). No mesmo dia em que a Justiça determinou a suspensão do certame, o governo de Alagoas anunciou que decidiu suspender todas as etapas que seriam realizadas após as provas. Foram suspensas as seguintes etapas do concurso:

* teste de aptidão física, de caráter eliminatório

* avaliação médica das condições de saúde física e mental, de caráter eliminatório

* avaliação psicológica, de caráter eliminatório

* comprovação documental e investigação social, de caráter eliminatório

* exame toxicológico, de caráter eliminatório

Antes das denúncias e suspensão do concurso, o Teste de Aptidão Física (TAF), que seria a segunda etapa da seleção, estava previsto para a segunda quinzena de outubro e o Curso de Formação, entre março e abril de 2022. Agora, todas as datas ficam indefinidas.

O comunicado oficial da suspensão do concurso foi publicado na noite dessa quarta (15) pela banca organizadora, Cebraspe (confira abaixo o comunicado na íntegra).

EDITAL Nº 9 – PMAL, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em atenção aos procedimentos de investigação acerca de denúncias apresentadas e conforme entendimento entre as partes, tornam pública a suspensão do concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Oficial Combatente e de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Alagoas (PMAL), regido pelo Edital nº 1 – PMAL, de 17 de maio de 2021, e suas alterações.

Tornam público, ainda, que, se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, foram utilizados meios ilícitos durante as provas, estas serão anuladas e haverá eliminação do concurso público.

Por oportuno, este Centro torna público que está em contato com a Polícia Civil do Estado, no tocante às investigações sobre as denúncias apresentadas, e contribuirá com todas as informações necessárias para esclarecer os fatos.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

Fonte: G1/AL