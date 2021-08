Polícia encerra festa clandestina com mais de 800 pessoas no Jaraguá

Uma festa com quase mil pessoas foi interditada pela equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na madrugada deste sábado (14), no bairro do Jaraguá, em Maceió. Duas pessoas foram presas.

Segundo a polícia, a casa de show estava lotada e ainda tinha muitas pessoas na fila para tentar entrar. A maioria delas estava sem máscara de proteção.

Alagoas está na fase amarela do protocolo estadual, que permite realização de eventos sem venda de ingressos e com limite de participantes (100 pessoas ao ar livre ou 50 pessoas em locais fechados), desde que observadas as regras de distanciamento e uso de máscaras de proteção para evitar o contágio pela Covid-19.

Mas nada disso foi seguido no evento. Em vídeos divulgados, é possível ver pessoas dançando umas ao lado das outras sem a proteção das máscaras e sem o menor distanciamento.

Os organizadores do evento, dois irmãos, foram presos e levados para a Central de Flagrantes.

Fonte: G1/AL