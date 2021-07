A polícia encerrou uma festa clandestina com quase 300 pessoas, no bairro do Ouro Preto, na noite desse sábado (10).

De acordo com a PM, a festa ocorreu na Associação dos Moradores do Ouro Preto, localizada na rua Manoel Macena. Os militares informaram que chegaram até o local após denúncias de som alto.

No local, além da aglomeração, os policiais encontraram o uso de entorpecentes. Ninguém foi preso.

por Fillipe Lima – AL24horas