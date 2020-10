Polícia estoura rinha com 85 de galos na zona rural de Arapiraca

A Polícia Militar (PM) estourou uma rinha de galos, na madrugada deste domingo, na Zona Rural de Arapiraca. As informaçõe são do boletim do 3º Batalhão da PM.

Após denúncia, guarnições do 3º BPM e da Rádio Patrulha foram ao local e constataram o fato. Após uma revista, foram encontrados 85 galos de briga que estavam em gaiolas, muitos deles estavam com ferimentos e cicatrizes de briga.

Cerca de 200 pessoas estavam no local. A polícia encontrou ainda uma pistola bereta, calibe 6.35, de propriedade do dono do estabelecimento, um homem de 31 anos que assumiu ser o dono da arma.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por posse ilegal de arma e maus tratos a animas. Os galos ficaram no local onde foram encontrados, pois não havia como transportá-los. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: TNH1