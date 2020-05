Polícia fecha casas de jogos que funcionavam ilegalmente em Arapiraca

A Polícia Militar fechou no sábado (9) duas casas de jogos de azar, prática ilegal no Brasil, que estavam funcionando em Arapiraca, região agreste do estado.

Segundo informações da PM, policiais do 3º Batalhão descobriram o local durante fiscalização realizada para o cumprimento das medidas de isolamento social do decreto estadual em combate a pandemia do novo coronavírus.

Foram apreendidas 17 máquinas de jogos nessas casas.

Os responsáveis pelos locais não tiveram suas identidades reveladas. Eles foram encaminhados para a Central de Polícia de Arapiraca, onde foram autuados, junto com o material apreendido durante a fiscalização.

Fonte: G1/AL