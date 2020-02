Polícia flagra droga escondida em apartamento de casal de pastores

Duas pessoas foram presas em flagrante com drogas em dois apartamentos localizados em um prédio na rua Santa Isabel, no bairro Planalto, em Arapiraca. Policiais chegaram até o local através de uma denúncia anônima.

Os policiais militares foram até o endereço apontado e, mediante autorização dos proprietários, iniciaram buscas. No primeiro imóvel, onde um jovem residia, foi encontrada substância análoga à cocaína, já no outro apartamento, de propriedade do casal de pastores, mais substâncias semelhantes foram localizadas, uma balança de precisão e um celular.

Os autores e todo o material ilícito foram conduzidos à Delegacia Central de Polícia Civil, onde os mesmos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações do NN1.com