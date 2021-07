Polícia flagra festa privada com quase 200 convidados em Maceió

Policiais militares flagraram uma festa privada com cerca de 200 convidados na noite deste sábado, no Sítio Chaparral, em Guaxuma. Duas pessoas foram detidas e levadas à Central de Flagrantes, onde foram acusadas de descumprir medida sanitária imposta pelo decreto de distanciamento controlado.

De acordo com informações, dois advogados foram detidos no local da festa. Uma lista de convidados com 172 nomes foi apreendida e, no momento da chegada dos militares, haviam 117 pessoas.

Segundo a PM, a festa foi divulgada nas redes sociais, mediante venda de ingresso, e com entrada controlada por meio de pulseiras. Os detidos têm 26 e 34 anos. As identidades não foram repassadas à imprensa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o evento contava com localização de difícil acesso e com distanciamento de locais residenciais para que o barulho do som não incomodasse ninguém e, consequentemente, não houvesse o acionamento da PMAL. Havia, ainda, segurança particular, pulserinhas de identificação, minibar, equipamentos de som profissionais e estacionamento para veículos.

Fonte: AL24horas