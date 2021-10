Polícia investiga assassinato de jovem em Coruripe

A equipe da Delegacia de Coruripe está investigando o assassinato de Lucas Azevedo dos Santos, um jovem que foi surpreendido por criminosos enquanto andava por uma estrada vicinal, no conjunto Nelson Costa, em Coruripe.

O crime ocorreu nesta quarta-feira, 6, e até agora não há qualquer informação sobre a autoria e motivação. A Polícia está pedindo a ajuda da população no esclarecimento do caso, que ocorreu em plena luz do dia, em meio à movimentação em uma academia de ginástica, próximo ao local.

Quem tiver informações que possam levar ao criminoso, ligue 181.

Fonte: AL24horas