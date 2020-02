Polícia prende ambulante suspeito de se masturbar na orla

Um vendedor ambulante foi preso na orla de Maceió suspeito de se masturbar vendo fotos e vídeos de crianças. O caso aconteceu na terça-feira (4) por trás da Feirinha de Artesanato da Pajuçara.

O homem de 43 anos foi flagrado por agentes de proximidade do Programa Ronda no Bairro. A guarnição fazia patrulhamento de rotina pela região quando foi flagrou um grupo de pessoas o agredindo.

A equipe do Ronda no Bairro informou que testemunhas contaram ter visto o homem, que trabalha como vendedor ambulante na região, se masturbando, assistindo a vídeos e vendo fotos de crianças, algumas com caráter pornográfico.

Após as denúncias, a guarnição abordou o homem e recolheu seu celular. No aparelho foram encontradas imagens de crianças e adolescentes feitas por ele na praia e outras retiradas da internet.

O ambulante foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes I, no Farol, onde foi autuado pelo crime de ato obsceno. Segundo a equipe do Ronda no Bairro, ele negou ter se masturbado, mas confessou que, em casa, costumava praticar o ato com as imagens no celular.

Fonte: G1/AL