Polícia prende dois homens com 5 kg de maconha dentro de carro em Arapiraca

Dois jovens de 24 e 23 anos foram presos na quinta-feira (7) com 5kg de maconha dentro de um carro na Avenida Governador Lamenha Filho, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com militares do 3º Batalhão, os homens estavam em um Celta de cor preta em atitude suspeita. A polícia deu voz de parada, mas os suspeitos tentaram fugir. A polícia seguiu a dupla e conseguiu encontrar cinco tabletes de maconha, no total de 5kg.

Com os suspeitos a polícia apreendeu ainda dois celulares. Eles foram levados para a Central de Polícia, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Fonte: G1/AL