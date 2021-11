Polícia prende em Penedo casal suspeito de matar jovem em Sergipe

Policiais militares do 11º BPM prenderam, nesta segunda (15), um casal suspeito de participação na morte brutal de uma jovem de 22 anos. A vítima, identificada como Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, conhecida como Mel, foi encontrada em um matagal na cidade de Areia Branca, com várias perfurações de arma branca, vestindo apenas uma calcinha e com o corpo parcialmente carbonizado.

O crime teve grande repercussão no Estado de Sergipe, uma vez que a jovem perdera o companheiro cerca de uma semana antes da sua morte, em um acidente de trânsito, e deixou dois filhos, o mais novo deles com menos de dois anos.

A Polícia Militar havia recebido informes da Polícia Civil de Sergipe e, neste domingo, encontrou os suspeitos almoçando em um restaurante em frente a um restaurante na localidade conhecida como Porto da Balsa, em Penedo, cidade do Baixo São Francisco.

Os acusados, de 36 e 40 anos, foram presos em cumprimento a mandado expedido pela Justiça de Sergipe e foram conduzidos para a cidade de Areia Branca.

Segundo a família de Mel, ela tinha se mudado há cerca de três semanas de Areia Branca para Itabaiana e não possuía inimizades ou envolvimento com ilícitos.

Fonte: AL24horas