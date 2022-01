Polícia prende pai que se masturbou na frente da filha de 12 anos

Um homem de 33 anos foi preso, e atuado em flagrante por importunação sexual, por se masturbar na frente da própria filha, de 12 anos. O fato aconteceu nessa sexta-feira (21), no Loteamento Bosque do Sossego, no bairro Santos Dumont, em Maceió.

O crime foi confirmado pela vítima e pela mãe dela. Militares da Patrulha Maria da Penha foram mobilizados após a denúncia formalizada por um parente.

No local, os policiais viram o pai em atitude suspeita e tentado fugir. Na conversa que teve com a mãe da garota, ela confirmou que o marido tinha se masturbado na frente da filha.

Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o suspeito foi autuado com base no artigo 215, do Código Penal, tipificado como importunação sexual.

A vítima recebeu o apoio de que necessitava e agendou acompanhamento psicológico.

por Thiago Gomes – Gazetaweb