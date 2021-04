Polícia prende suspeito de estuprar criança de 7 anos

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma menina de 7 anos nesta terça-feira (6) em um depósito na Central Estadual de Abastecimento (Ceasa).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu nesta madrugada, por volta das 4h. A menina foi para o Ceasa com uma amiga para comprar batatinha na rua dela. Ao chegar no local, um jovem, que trabalha descarregando caminhão, ofereceu à menina uma maçã e a levou até um depósito, onde houve o abuso sexual.

Ainda segundo a polícia, o suspeito abraçou a vítima e passou a mão na genitália dela. Em depoimento, o homem contou que tinha feito a ação sem intenções.

Logo depois do abuso sexual, a criança contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe da vítima fez a denúncia na Central de Flagrantes e após registro do boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) realizaram a prisão do homem.

O preso foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

A Delegacia da Criança e do Adolescente vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL