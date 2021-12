Polícia recupera veículo com registro de roubo e furto em Coruripe

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperou um veículo com queixa de roubo/furto durante patrulhamento na AL-101 Sul , em Coruripe.

De acordo com as informações sobre o caso, policiais realizavam rondas de rotina pelas imediações do Ginásio Esportivo e Cultural quando avistaram um homem em uma moto em atitude suspeita.

Os militares avistaram o suspeito, conduzindo a motocicleta CG 125 FAN sem placa e sem capacete e deram ordem de parada.

Os agentes realizaram a consulta pelos números do chassi e do motor, quando foi constatada a irregularidade. A placa original da moto era NLV3944.

O suspeito de inicias A. S. S., 37 anos, foi conduzido para a delegacia de São Miguel dos Campos para os procedimentos cabíveis.

com Agências do Interior