Policiais civis vão discutir sobre nova paralisação durante assembleia

Os policiais civis de Alagoas podem, novamente, entrar em greve. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol), uma assembleia geral extraordinária ocorrerá nesta terça-feira (10) para decidir se haverá ou não paralisação. Os agentes alegam que o Governo de Alagoas negligenciou com a categoria ao não se reunir com o sindicato conforme prometido.

A assembleia deve ocorrer no Clube de Engenharia, no bairro do Farol, às 13 horas. A assembleia seguirá recomendações sanitárias de combate à Covid-19, pontuou o Sindpol.

Os policiais civis do estado estavam paralisados até o início deste ano, quando reivindicavam um aumento do piso salarial e outras medidas de valorização da categoria. “O governador concedeu reajuste salarial aos delegados e aos policiais militares, de nível médio, que atualmente recebem piso salarial maior que os policiais civis, que possuem nível superior”, disse o sindicato em nota.

Durante a última paralisação da categoria, não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão, confecção de Boletins de Ocorrência (BOs) e a participação de agentes da polícia civil em ações integradas de segurança. Segundo o Sindpol, a paralisação foi encerrada com a promessa de maiores discussões até o dia 30 de outubro em uma reunião com o governador, o que ainda não ocorreu.

por Luan Oliveira/Gazetaweb