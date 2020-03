Policiais orientam banhistas a cumprir isolamento social em Alagoas

Para garantir o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, policiais do Batalhão Rodoviário (BPRv) estão indo a praias, rios e lagoas para orientar os banhistas que voltem para as suas casas. Neste domingo (22), a patrulha aconteceu nas regiões do Litoral Sul e Baixo São Francisco de Alagoas.

Na maioria dos locais visitados, foi constatado que as pessoas estão seguindo o decreto de emergência e permanecendo em isolamento. O objetivo é evitar o contágio de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A patrulha foi feita em locais onde, normalmente, há grande aglomeração de pessoas, como Duas Barras, Lagoa Azeda, Miaí, Pontal do Peba, Poxim e Lagoa do Pau, nos municípios de Feliz Deserto, Coruripe e Piaçabuçu.

Em alguns deles, os militares encontraram pequenas aglomerações de pessoas. Eles orientaram sobre o isolamento, os riscos que elas corriam saindo de casa e recomendaram que voltassem para suas casas.

Fonte: G1/AL