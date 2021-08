Policiais penais paralisam atividades no sistema prisional

Os policiais penais paralisaram as atividades no sistema prisional de Alagoas a partir desta segunda-feira (30) por tempo indeterminado. Eles reivindicam uma resposta do governo do Estado sobre o reajuste salarial da categoria.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais de Alagoas (SINASPPEN), estão suspensas as visitas, recebimento de feira, atendimento de advogados e atendimento de saúde que não for caso de urgência ou relacionado à Covid-19.

Os serviços de segurança das unidades e as demandas da Justiça, como os alvarás de soltura, estão mantidos.

O presidente do sindicato, Vitor Leite, explicou que a categoria reivindica um reajuste salarial de 15% que equivale a reposição da tabela dos policiais. Eles também cobram que a Bolsa Qualificação, uma gratificação mensal, seja incorporada ao salário.

“As negociações não estão avançando. Tivemos várias reuniões, mas não houve nenhuma proposta ou avanço por parte do governo. Até que isso aconteça, vamos manter a paralisação”, comentou Leite.

A reportagem do G1 tentou contato com a Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), mas não conseguiu.

