Policial civil e prestador de serviço do sistema prisional são presos com maconha e celular

A Polícia Penal prendeu na tarde desta sexta-feira (4) um policial civil e um prestador de serviço do Sistema Penitenciário quando tentavam entrar no complexo de presídios de Maceió com 500g de maconha e um celular ilegalmente.

A suspeita dos policiais penais é de que os homens tentavam entregar a droga e o aparelho móvel a um presidiário.

Equipes do grupamento tático da Polícia Penal (COP/GERIT) deram voz de prisão aos dois suspeitos em frente a um dos prédios do complexo prisional.

Eles foram levados para a Delegacia de Narcotráfico (DNARC), onde devem ser autuados.

Fonte: G1/AL