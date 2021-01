Policial civil fica ferido e três suspeitos morrem em confronto com a polícia

Um policial civil ficou ferido e três suspeitos morreram após troca de tiros em uma pousada localizada no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió, na noite dessa segunda-feira (11). Não há informações sobre o que teria causado o confronto.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma equipe da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) trocou tiros com os suspeitos, quando o policial foi atingido por dois tiros, um na perna e um de raspão na cabeça.

Os suspeitos foram identificados como Maria Daniela da Conceição de Oliveira, 23; Grisiane de Moraes Santos, 31; e Sebastião de Abreu Farias, 46. Durante o confronto, eles ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

O policial também foi levado para o HGE. O quadro de saúde dele é estável.

Fonte: G1/AL