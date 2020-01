Ponte do Quitunde, sobre o rio Santo Antônio, ficará pronta em até cem dias

O governador Renan Filho assinou, na manhã desta quinta-feira (16), em São Luís do Quitunde, a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Rio Santo Antônio, que ficará pronta dentro de cem dias. A nova estrutura será erguida em concreto, substituindo a combalida passagem de madeira, afetada pelas enchentes de 2000 e 2010.

“Ao longo dos últimos 50 anos, essa ponte teve uma estrutura improvisada, o que não trazia segurança para os cidadãos. Estamos fazendo um amplo programa de construção e reconstrução de pontes em Alagoas e a do Quitunde é uma delas”, disse Renan Filho, citando outros investimentos feitos em São Luís, a exemplo do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A ponte liga o Centro da cidade ao povoado Quitunde, um dos mais populosos de São Luís. Na última grande enchente, em 2010, um dos três pilares tombou e o vão de madeira ficou danificado.

Os moradores relatam que a atual estrutura não garante segurança aos pedestres e motoristas que trafegam pelo local. Sem espaço suficiente, apenas um carro por vez pode passar pela ponte, dividindo o mesmo espaço com as pessoas.

“Tem motorista que ainda espera pra gente passar, outros não”, reclama a aposentada Severina Silva de Souza, 63 anos, moradora do Quitunde.

Veículos pesados, como caminhões, não podem atravessar o trecho porque a estrutura não suporta. Dessa forma, o transbordo de mercadorias é feito entre as cabeceiras da ponte. Segundo o pedreiro José Milton Vieira da Silva, 63 anos, acidentes já ocorreram no local, inclusive com vítimas fatais.

“Ano passado duas pessoas morreram. O rapaz caiu com a moto perto da cabeceira. A cruz ainda está lá”, recordou. “Se essa obra sair, será uma felicidade para todo os cidadãos que moram do outro lado do rio. A dificuldade hoje de quem mora aqui no Quitunde é essa ponte”, completou Vieira.

“A construção dessa ponte será muito importante para que os moradores tenham como trafegar com mais segurança”, enfatizou a prefeita de São Luís do Quitunde, Fernanda Cavalcante.

As obras serão executadas pela Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), num investimento de mais de R$ 2,2 milhões. A nova ponte terá 45 metros de extensão.

“A obra começa de imediato. Nós teremos 100 dias para que a gente possa concluir os trabalhos”, informou o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral.

Mais investimentos

Ainda em São Luís, Renan Filho participou da entrega do Centro Municipal de Educação Infantil Odilon Raimundo Marques Luz, na Rua Joaquim Cavalcante, Centro.

Ele anunciou que vai trazer para São Luís do Quitunde o programa Minha Cidade Linda, que pavimentará todas as ruas que ainda não possuem paralelepípedos. Garantiu, também, que destinará recursos para reforçar o sistema de abastecimento de água no município e melhorar o Hospital Municipal.

Participaram, ainda, das atividades em São Luís do Quitunde, o senador Renan Calheiros, a deputada estadual Flávia Cavalcante e o ex-prefeito do município, Cícero Cavalcante.

por Severino Carvalho – Agência Alagoas