Ponto de Encontro entrevista o gerente do Supermercado do Ki Barato Alex Martins

O entrevistado desta quarta-feira, 21, do programa Ponto de Encontro foi o gerente do Supermercado Ki Barato, Alex Martins. Na oportunidade Alex destacou o avanço do Ki Barato em Penedo com inovações, produtos de qualidade e a interação com os clientes através da redes sociais.

Alex também falou sobre a história do Supermercado em Penedo que há mais de 20 anos está gerando emprego e renda no município ribeirinho. Ainda durante a entrevista nossa reportagem conversou um pouco com o “Nazo”, personagem de Penedo e que participa ativamente das redes sociais do Supermercado Ki Barato dando aquela magia de alegria e bom humor aos internautas.

Nós que fazemos o OparaNews parabenizamos o Alex pelo comprometimento e dinamismo quem vem realizando o Ki Barato em Penedo.

Confira na íntegra a entrevista através do link abaixo:

por Redação