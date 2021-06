“Ponto de Encontro” estreia nesta quarta, 23, no Facebook do OparaNews

Mais uma vez o portal de notícias OparaNews inova para levar ainda mais conteúdo para seus leitores. Desta vez, o site irá iniciar uma série de entrevistas ao vivo através da página oficial no Facebook.

A estreia do programa acontecerá nesta quarta-feira, 23, às 10h30, e o primeiro entrevistado será o secretário de Saúde do município de Penedo, Guilherme Lopes, que aliás vem desempenhando um papel relevante na luta contra a Covid-19 no município ribeirinho.

O entrevistador do programa será o nosso repórter e radialista Valdi Fernando.

Fiquem ligados a partir das 10h30 na página do OparaNews no Facebook através do link abaixo:

https://www.facebook.com/oparanewspenedo

por Redação