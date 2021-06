Ponto de Encontro: Guilherme Lopes foi o primeiro entrevistado do Programa

Nesta quarta-feira, 23, o portal de notícias OparaNews deu o ponta pé inicial em mais uma inovação na comunicação penedense com a estreia do Programa “Ponto de Encontro”. A entrevista aconteceu através de uma Live na página do OparaNews no Facebook.

O objetivo do programa é proporcionar aos internautas mais um canal de informações de tudo que acontece em Penedo, seja no âmbito social, cultural e econômico.

Logo na estreia, o primeiro entrevistado foi o secretário de saúde de Penedo, Guilherme Lopes. O secretário aproveitou a oportunidade para destacar seu trabalho à frente da pasta (saúde) nesses seis meses de gestão do prefeito Ronaldo Lopes. O foco da entrevista sem dúvida foi a Pandemia em Penedo, que aliás o trabalho desenvolvido pelo secretário de saúde e sua equipe vem ganhando notoriedade em todo o estado de Alagoas.

Confira o programa na íntegra através do link abaixo:

https://fb.watch/6jDtXxKqPE/

por Redação