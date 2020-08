População de Alagoas é de 3.351.543, segundo estimativa do IBGE

O Diário Oficial da União publica, nesta quinta-feira (27), portaria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com as estimativas da população para estados e municípios, com data de 1º de julho de 2020.

Alagoas aparece com 3.351.543 (3 milhões 351 mil e 543 habitantes). Em julho de 2019 a estimativa do IBGE era 3.337.357, um crescimento de 14.186 pessoas.

Brasil

As estimativas mostram que o Brasil já tem uma população de 211.755.692 de pessoas. Em 2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em relação ao ano passado,

Os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).

O Distrito Federal já conta com uma população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).

com Agência Brasil