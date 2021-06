População de Penedo começa a ser imunizada contra Covid com vacina da Pfizer

A população de Penedo ganhou mais um reforço no combate ao coronavírus. Na tarde desta sexta-feira, 11 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) aplicou as primeiras doses da vacina Pfizer em pessoas com 47 anos ou mais.

A imunização com o novo imunizante acontece no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, local com estrutura exclusiva para administração da vacina produzida em conjunto entre as empresas Pfizer e BioNTech.

A Prefeitura de Penedo agilizou a instalação do setor e preparou o pessoal, conforme as exigências do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Nova faixa etária

A vacinação contra a Covid-19 prossegue neste sábado, 12, com a inclusão de mais uma faixa etária em Penedo.

Pessoas com 46 anos ou mais podem se dirigir até a central que funciona Escola Ernani Méro, a partir das 7 horas, portando documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de residência atualizado.

A imunização é feita até as 17 horas e também continua disponível para portadores de comorbidade com mais de 18 anos de idade, remanescentes quilombolas relacionados nas listas apresentadas por lideranças das comunidades Oiteiro e Tabuleiro dos Negros e pessoas com deficiência permanente.

A Secretaria de Saúde de Penedo já vacinou mais de 30% do público-alvo contra Covid com a primeira dose do imunizante. Até o início destaa semana, 17.995 moradores do município já haviam recebido a assistência que chegou para mais 658 pessoas até hoje (sexta,11).

Somando a primeira e a segunda dose de vacinas aplicadas na população de Penedo, a SEMS já administrou 22.140 doses até este último dia útil da segunda semana do mês de junho.

No início da próxima semana, a Prefeitura de Penedo disponibilizará novamente transporte para moradores da zona rural terem acesso à imunização contra o coronavírus, ação que aproxima o homem e a mulher do campo das ações do poder público.

por Fernando Vinícius/Decom PMP