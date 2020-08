População de Penedo é orientada sobre medidas de prevenção contra Covid-19

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária Municipal foram às ruas de Penedo nesta quarta-feira, 05, para orientar a população sobre medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Com apoio de agentes da Guarda Patrimonial e da SMTT, os servidores estiveram em feiras livres, ônibus e lojas da cidade. O trabalho reforça informações divulgadas na mídia e em ações institucionais da Prefeitura de Penedo sobre o risco do aumento da disseminação da Covid-19, caso a população não faça sua parte.

“Após o fechamento das barreiras sanitárias, o município de Penedo adotou estratégias diferentes para intensificar o trabalho, mais direcionado para a promoção da saúde, de orientação à população, principalmente contra a Covid-19. Nós fizemos um treinamento na segunda-feira, com pessoal da Atenção Básica e da Vigilância Sanitária e dividimos o pessoal em três equipes”, explica Maciel Oliveira, coordenador do trabalho de campo.

“Uma equipe fica voltada para a fiscalização do transporte coletivo urbano, verificando se os ônibus estão circulando conforme o decreto de flexibilização de algumas atividades, respeitando o limite de levar até 50% de sua capacidade de passageiros, higienização dos veículos, uso obrigatório de máscaras para motorista, cobrador e passageiro”, informa o servidor da SEMS Penedo sobre a medida que intensifica a fiscalização.

Penalizações

Por desrespeito às normas do decreto, principalmente cobrança indevida de de passagem para idosos, seis permissionários de linhas que circulam na cidade sofreram as devidas penalizações, conforme informou o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, Ricardo Araújo, durante entrevista concedida ontem ao radialista Antônio Silva, âncora do programa Voz da Cidade, veiculado na Grande Rio FM (99,1 Mhz).

A atuação das equipes de orientação da SEMS Penedo também é focada nos estabelecimentos comerciais, verificando o cumprimento de regras, entre elas o horário de funcionamento (das 9h as 15h), limitação de pessoas no interior das lojas, uso obrigatório de máscara e disponibilidade de álcool em 70% ou lavatório, com sabão, nos acessos dos estabelecimentos.

“A terceira equipe é volante, direcionada para atuar em locais com aglomeração de pessoas, inclusive nas feiras livres”, completa Maciel Oliveira, destacando ainda o trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), pasta que responsável por distribuir máscaras à população, todas produzidas por costureiras residentes em Penedo e contratadas por meio de edital.

por Fernando Vinícius – Decom PMP