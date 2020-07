População de Penedo vai ganhar investimentos em saúde pública

Duas obras que estavam paralisadas em Penedo por abandono da empresa vencedora na licitação dos investimentos em saúde pública foram reiniciadas esta semana.

As novas ordens de serviço foram assinadas nos próprios locais dos trabalhos durante visita do Prefeito Marcius Beltrão, do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Municipal de Saúde Marcos Beltrão, acompanhados por vereadores penedenses.

O fim dos transtornos causado pelas construtoras que deixaram obras inacabadas, causando enorme prejuízo à população penedense.

“Esta é uma obra que vai atender toda essa região do Conjunto São José e adjacências para tratar ainda melhor a saúde de nosso povo”, destaca o Prefeito Marcius Beltrão na Unidade Básica de Saúde Antônia Leite, após informar que as pendências foram resolvidas.

“Por problemas com a empresa construtora que abandonou a obra, nós tivemos que rescindir o contrato”, acrescenta Ronaldo Lopes sobre a medida necessária para a conclusão do investimento, o que implica em atender toda a burocracia exigida no serviço público para corrigir esse tipo de situação.

Além de anunciar a retomada das obras, Marcius Beltrão informa que a nova Unidade Básica de Saúde será inaugurada em 30 dias.

Acompanhados pelos vereadores Marcelo Pereira, Júnior do Tó, Macaxeira Enfermeiro e Ernande Pinheiro, os gestores da Prefeitura de Penedo se dirigiram até o conjunto residencial Mata Atlântica 1, onde a Academia de Saúde da comunidade também será concluída.

“Isso muito me orgulha porque me lembro muito bem, em 2005, quando compramos essa grande área, uma fazenda vizinha da cidade de Penedo, e sonhamos com um dos maiores conjuntos habitacionais do município. Isso se concretizou e estamos trazendo serviços essenciais”, comenta o Prefeito de Penedo sobre a concretização de mais um avanço de viabilizado em seu governo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP