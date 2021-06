Por empréstimo do Sport, Ewerton chega ao CSA

Mais um reforço para o CSA desembarcou no clube na última quinta-feira (24), esse com a versatilidade de atuar em duas posições bastante distintas: a lateral-direita e também o ataque.

Isso porque o jovem Ewerthon, cria das categorias de base do Sport e emprestado pelo time pernambucano ao Azulão, chegou a fazer algumas partidas no time principal do Sport atuando como atacante pelas beiradas de campo dada a sua característica de velocidade.

Com isso, o técnico Bruno Pivetti ganha uma importante opção para dois setores distintos em temporada onde a utilização intensa do elenco será marca registrada do ainda mais apertado calendário futebolístico nacional.

Calendário esse que continuará para o clube do Mutange no próximo domingo onde, pela Rodada 7 da Série B, a equipe receberá no estádio Rei Pelé o Cruzeiro. A partida em questão está agendada para o próximo domingo (27) às 20h30 (de Brasília).

Fonte: Futebol Latino