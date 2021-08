Por que Joinville aplica vacina contra Covid perto do glúteo

A foto de uma moradora de Joinville, no Norte catarinense, recebendo a vacina contra a Covid-19 no músculo do ventroglúteo, próximo ao glúteo, chamou a atenção nas redes sociais, já que muitos municípios têm aplicado o imunizante no braço. Laura Braz, de 25 anos, foi vacinada com a primeira dose na sexta-feira (20) (veja mais abaixo).

A gerente de Vigilância em Saúde de Joinville, Fabiana Almeida, afirmou que outros imunizantes já são aplicados dessa forma no município. “Como já é rotina de outras vacinas, nós optamos pelo ventroglúteo”, disse.

Essa forma de aplicação é a padrão em Joinville. O município vacinou 348.318 pessoas com a primeira dose e 145.268 receberam também a segunda dose, de acordo com da tarde desta segunda (23) do governo do estado. A prefeitura esclareceu que, se o paciente pedir, pode receber a vacina no braço.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), porém, afirmou que não há diferença na eficácia da vacina ou posterior dor no local entre os dois músculos.

