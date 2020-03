Por segurança, via sacra e procissões são suspensas em todo o Estado

A Arquidiocese de Maceió ampliou nesta segunda-feira (16) as medidas de prevenção para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Ficam suspensas por tempo indeterminado as procissões, encontro com mais de 100 pessoas em locais fechados e foi recomendado que se comungue não mão. A determinação vale para todo o estado de Alagoas.

O arcebispo metropolitano de Maceió, dom Antônio Muniz Fernandes, já havia recomendado que as paróquias e santuários multiplicassem horários de missas para evitar aglomerações.

Veja abaixo as novas recomendações da Arquidiocese de Maceió:

* Suspensão de via-sacra. A orientação é que cada fiel reze de forma pessoal

* Suspensão de eventos, encontros e retiros com concentração para mais de 500 pessoas

* Suspensão de encontros ou reuniões com mais de 100 pessoas em recintos fechados, sendo permitido número inferior a 100 em locais abertos e com medidas de higienização

* Idosos em estado de alerta e emergência, permanecerem em casa

* Comungar a Sagrada Comunhão na mão

* Evitar aperto de mão e abraço da paz

* A frequência de higienização dos espaços comuns de igrejas, santuários e atendimento ao público devem ser reforçados. Além disso, devem estar à disposição dos fiéis: água corrente, sabão e toalha de papel, e álcool em gel (70%)

Fonte: G1/AL